Ce se mai intampla pe piata muncii. INS: Numarul locurilor de munca vacante a scazut cu 1.300

Numarul locurilor de munca vacante a fost, in al doilea trimestru din acest an, de 46.000, in scadere cu 1.300 fata de trimestrul anterior, arata datele Institutului National de Statistica (INS) publicate joi.Rata locurilor de munca vacante estimata pentru trimestrul II 2022 a fost 0,91%, in scadere cu 0,04 puncte procentuale fata de trimestrul precedent.Comparativ cu acelasi trimestru al anului 2021, rata locurilor de munca vacante a crescut cu 0,11 puncte procentuale, iar numarul locurilor ... citeste toata stirea