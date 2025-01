Ce se va intampla cu angajatii fabricii Haier din Prahova, care se inchide? "Avem astazi 519 angajati care vor ramane sub contract pana la dezasamblarea completa a echipamentelor"

Grupul chinez Haier, unul dintre cei mai mari actori din piata mondiala de electrocasnice, a decis sa inchida, dupa nici patru ani de functionare, fabrica de frigidere din Romania, amplasata in localitatea Aricestii Rahtivani, din judetul Prahova, care in urma cu un an avea mai bine de 1.000 de angajati.In primavara lui 2024, gigantul a anuntat ca va restructura activitatea locala, renunand la circa 400 de oameni (40% din totalul echipei). Acum, ei spun ca mai au peste 500 de salariati. Ce se ... citește toată știrea