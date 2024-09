Ce solutii avem sa sustinem productia de medicamente in Romania? Investitorii au nevoie de incredere, programe speciale pentru industrie si facilitati fiscale din partea statului

a(Trade Mark)Piata medicamentelor din Romania creste in valoare, dar scade in volume a(Trade Mark)Industria locala trebuie sustinuta pentru a proteja nevoile pacientilor romani.Producatorii de medicamente pot fi atrasi sa investeasca in fabrici locale sau sa dezvolte in continuare proiecte pe piata romaneasca printr-un sprijin mai puternic din partea autoritatilor. O solutie poate fi un program special pentru producatorii locali. De asemenea, si facilitati fiscale pe modelul celor care au ... citește toată știrea