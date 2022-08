Ce spun oficialii americani: Rusia inregistreaza "esecuri" in cazul dronelor de fabricatie iraniana

Rusia s-a confruntat cu "numeroase esecuri" cu dronele de fabricatie iraniana achizitionate de la Teheran in aceasta luna pentru a fi folosite in razboiul sau cu Ucraina, potrivit unui inalt oficial al administratiei americane, citat de Reuters.Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a declarat ca Statele Unite evalueaza ca Rusia a primit livrarea de vehicule aeriene fara pilot la bord (UAV) din seria Mohajer-6 si Shahed pe parcursul mai multor zile in aceasta luna. Oficialul a spus ... citeste toata stirea