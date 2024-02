Ce spune Aleksandar Dragicevic, principal la MidEuropa (Profi), despre tranzactia Profi-Mega Image: Investitia uriasa, de peste 1 mld. euro, este practic o marturie pentru mediul de investitii din Romania

Investitia uriasa, de peste 1 mld. euro, prin care grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize (Mega Image) a cumparat Profi de la fondul de investitii MidEuropa, este practic o marturie pentru mediul de investitii din Romania, a spus Aleksandar Dragicevic, principal la MidEuropa, la conferinta Deloitte M&A 2024, organizata in parteneriat cu Ziarul Financiar."Tranzactia este una de referinta in Europa si clar in Romania. Avem aceasta investitie uriasa, mai mare de 1 mld. euro, iar aceasta este ... citește toată știrea