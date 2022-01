Ce spune directorul STB dupa 5 zile de proteste: Ne vom afla in imposibilitatea platii salariilor

Directorul Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, avertizeaza ca in urma celor cinci zile de proteste, compania ar putea ajunge in imposibilitatea platii salariilor.Declaratia a fost facuta luni dimineata."Ne vom afla in imposibilitatea platii salariilor, cei care refuza sa revina la munca sunt responsabili de acest lucru... Se face o analiza", a spus Adrian Crit."Salariatii care au dorit sa iasa pe traseu au fost amenintati... exista imagini... organele de cercetare penala isi vor ... citeste toata stirea