Ce spune Marcel Ciolacu despre scenariul trimiterii de trupe romanesti in Ucraina: PSD se opune. "Trebuie sa investim in aparare si in cresterea mobilitatii militare. Cheltuielile militare sa iasa din calculul deficitului bugetar"

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, prezinta trei propuneri cu care delegatia social-democrata s-a prezentat miercuri la consultarile initiate de presedintele interimar al Romaniei, Ilie Bolojan. "Nu trimiterii de trupe romanesti in Ucraina", este una dintre ele."Nu trimiterii de trupe romanesti in Ucraina. Da alocarii suplimentare pe aparare, insa doar sub forma de investitii in industria nationala de armament si pentru cresterea mobilitatii militare (modernizare de cai ferate, infrastructura