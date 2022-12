Ce vesti ne aduc meteorologii: Cum va fi vremea in prima luna a noului an

Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice in toata luna ianuarie, potrivit prognozei publicate vineri de Administratia Nationala de Meteorologie.Saptamana 02.01.2023 - 09.01.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in zonele montane.Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii tari, dar mai ales in regiunile vestice si la munte.Saptamana 09. ... citeste toata stirea