Ce vesti ne aduc meteorologii: Cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani

Sfarsitul lunii septembrie si inceputul lunii octombrie aduce temperaturi mai ridicate decat cele normale in majoritatea regiunilor tarii, potrivit prognozei pentru urmatoarele 4 saptamani, transmise, vineri, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).23-30 septembrieValorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi usor excedentar in extremitatea de nord- vest a tarii, apropiat de cel normal in ... citește toată știrea