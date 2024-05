Ce vesti ne aduc meteorologii: Cum va fi vremea pana la mijlocul lunii iunie

Temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada pana la inceputul lunii iunie, apoi se vor situa la valori usor mai mari decat cele specifice, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata vineri de ANM.Saptamana 20.05.2024 - 27.05.2024Temperatura medie a aerului se va situa in jurul celei specifice pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii.Cantitatile de precipitatii se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in ... citește toată știrea