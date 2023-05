Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat vineri prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Potrivit meteorologilor, dupa prima saptamana, vor fi temperaturi normale de primavara, dar va ploua mult.Saptamana 1 - 8 maiValorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile nordice. Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile ... citeste toata stirea