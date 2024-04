Ce vesti ne aduc meteorologii: Cum vor fi temperaturile in urmatoarea luna

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta vreme mai calda decat in mod normal pentru urmatoarea luna. In Saptamana Patimilor pentru credinciosii ortodocsi, va ploua normal in regiunile sudice si sud-estice.ANM a publicat, vineri, estimarile pentru perioada 8 aprilie - 6 mai.Saptamana 8 - 15 aprilieValorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in cea mai mare parte a ... citește toată știrea