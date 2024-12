Ce vesti ne aduc meteorologii: Prognoza meteo de sarbatori si in primele zile ale anului 2025

Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de sarbatori si in primele doua saptamani ale anului 2025 in Romania. Potrivit acestora, temperaturile vor fi diferite de la o regiune la alta. De asemenea, vor fi precipitatii in mai multe zone ale tarii.Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in saptamana 16-23 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in ... citește toată știrea