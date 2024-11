Ce vesti ne aduc meteorologii: Prognoza meteo pana la Craciun

Temperaturile vor fi mai mici decat cele normale pentru aceasta perioada in intreaga tara, se arata in prognoza pe urmatoarele patru saptamani publicata marti de Administratia Nationala de Meteorologie.Saptamana 25.11.2024 - 02.12.2024Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sud-estice, dar si usor mai ridicate, local, in cele centrale, iar in rest vor fi apropiate de cele normale.Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile estice, ... citește toată știrea