Ce vesti ne aduc meteorologii: Prognoza meteo pentru luna iulie

Meteorologii au realizat prognoza pentru luna iulie. Potrivit specialistilor, va fi foarte cald in toata tara, in special in sud si sud-est. In ceea ce priveste precipitatiile, acestea pot sa apara in diferite regiuni.Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca in saptamana 24 iunie - 1 iulie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile sudice. Regimul ... citește toată știrea