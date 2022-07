Ce vesti ne aduc meteorologii: Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani

Meteorologii anunta ca in partea a doua a lunii iulie si la inceputul lunii august, Romania se va confrunta cu noi perioade de canicula. Pana atunci, insa, va fi o saptamana cu temperaturi mai scazute decat cele normale in iulie.In saptamana 11 - 18 iulie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in majoritatea regiunilor, dar ma ales in cele intracarpatice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii tari, dar mai ales in zonele montane. ... citeste toata stirea