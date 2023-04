Temperaturile vor fi in general normale pentru aceasta perioada, cu precipitatii excedentare in unele zone ale tarii, se arata in prognoza pe patru saptamani publicata marti de Administratia Nationala de Meteorologie.Saptamana 17.04.2023 - 24.04.2023Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Regimul pluviometric va fi excedentar in jumatatea sudica a tarii, precum si in estul extrem, da si deficitar in regiunile nord-vestice si ... citeste toata stirea