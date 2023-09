Vremea va fi in general mai calda decat cea normala pentru aceasta perioada, se arta in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata vineri de ANM.Saptamana 11.09.2023 - 18.09.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei.Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare la nivelul intregii tari, dar mai ales in regiunile sud-vestice.Saptamana 18.09.2023 - 25.09.2023Temperaturile medii vor fi mai ridicate decat ... citeste toata stirea