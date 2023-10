Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in urmatoarele patru saptamani temperaturile medii vor fi peste cele normale in toata tara.In saptamana 23-30 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei, in special in regiunile sud-estice. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice, nord-vestice si centrale, dar si deficitar in cele sudice, iar in rest va fi in general apropiat de cel normal pentru ... citeste toata stirea