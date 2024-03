Ce vesti ne aduc meteorologii: Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani

Saptamana 25.03.2024 - 01.04.2024Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile vestice si nord-vestice.Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in regiunile vestice, nord-vestice, nordice si local in cele centrale, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.Saptamana 01.04.2024 - 08.04.2024Temperaturile medii vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta ... citește toată știrea