Ce vesti ne aduc meteorologii: Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani

Temperaturile medii vor fi normale pentru aceasta perioada in partea a doua a primaverii. Anuntul a fost facut de Administratia Nationala de Meteorologie. Cantitatile de precipitatii vor fi excedentare la nivelul intregii tari la finalul lunii aprilie.Potrivit ANM, in saptamana 22 - 29 aprilie, cu exceptia extremitatii de sud-est a tarii, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval, mai ales in ... citește toată știrea