Ce vesti ne aduc meteorologii: Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani

In urmatoarele patru saptamani temperaturile vor fi apropiate sau usor peste cele normale, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata vineri de ANM.Saptamana 28.10.2024 - 04.11.2024Valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile sud-vestice.Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul intregii tari.Saptamana 04.11.2024 - 11.11. ... citește toată știrea