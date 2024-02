Ce vesti ne aduc meteorologii. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani: cum va fi vremea la inceputul primaverii

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis, vinerea trecuta, prognoza actualizata pentru perioada 5 februarie - 4 martie.5 - 12 februarieValorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica pozitiva mai accentuata in regiunile extracarpatice. Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de nord a tarii, iar in rest va fi in general deficitar.12 - 19 februarieTemperaturile ... citește toată știrea