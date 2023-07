Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi diferita in regiunile Romaniei. In sud vor fi perioade caniculare, in timp ce in nord va ploua mai mult decat in alte zone ale tarii.In saptamana 17 - 24 iulie valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, in special in regiunile sudice. Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile nordice, nord-estice si centrale, dar si ... citeste toata stirea