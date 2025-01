Ce vesti ne aduc meteorologii: Prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani

Inceputul anului 2025 aduce temperaturi mai ridicate decat cele normale, iar cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in urmatoarele trei saptamani din an, potrivit prognozei pe patru saptamani, realizata de ANM.Saptamana 6 - 13 ianuarie 2025Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru aceasta sapamana pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile estice. Regimul pluviometric va fi local excedentar in extremitatea de nord a tarii, iar in rest va fi in general ... citește toată știrea