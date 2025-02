Ce vesti ne aduc meteorologii: Prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani

Potrivit ANM, in saptamana 3-10 februarie, temperaturile medii vor fi usor mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana indeosebi in nordul Carpatilor Orientali, in timp ce in restul teritoriului se vor situa in jurul celor specifice. Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in toata tara, dar mai ales in vestul, nord-vestul si centrul tarii.In saptamana 10-17 februarie, mediile valorilor termice vor fi usor mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada indeosebi in ... citește toată știrea