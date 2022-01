Cea mai dureroasa statistica: Romania a avut peste 300.000 de morti in primele 11 luni din 2021, record istoric

Razvan Curca, medic oncolog: "Am avut un pacient diagnosticat cu cancer pulmonar operabil in 2020, programat pentru interventie in martie, dar nu s-a mai operat din cauza starii de urgenta. A revenit dupa un an, dar nu mai era operabil. Asa au fost foarte multe cazuri".Romania a inregistrat un numar-record de decese in primele 11 luni ale anului trecut: peste 307.000 de persoane au decedat, numar in crestere cu 17% fata de perioada similara din 2020 si mai multi cu 3% decat au murit in intreg ... citeste toata stirea