Cea mai mare alocare in oferta de listarea a producatorului de energie electrica Hidroelectrica (H2O) la Bursa de Valori Bucuresti este de 1,27 miliarde de lei in aproximativ 12,3 milioane de actiuni, arata datele agregate de ZF din procesarea tranzactiilor H2O de la bvb.ro. Pretul este de 104 lei pe actiune, cel final stabilit in oferta.Astfel, pe baza numarului total de actiuni H2O de 449,8 milioane inseamna ca investitorul, probabil un fond de pensii private Pilon II de calibru, are acum o ... citeste toata stirea