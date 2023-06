Cea mai mare parte a tarii se afla duminica sub avertizari cod portocaliu si galben de averse si instabilitate atmosferica temporar accentuata. Codul portocaliu de averse torentiale vizeaza total sau partial 15 judete.In intervalul orar 11 - 23, este valabila o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, informeaza News.ro"In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, in cea mai ... citeste toata stirea