Cea mai noua metoda de inselaciune: Politistii avertizeaza cu privire la inselaciunea prin metoda ,,spoofing"

Politia Romana avertizeaza asupra unei noi metode de inselaciune prin metoda ,,spoofing". Spoofingul este o forma de inselaciune, in care atacatorii se folosesc de tehnologia Voice over IP (VoIP) pentru a-si ,,masca" numarul real de telefon, facandu-l sa apara ca si cum ar fi un numar legitim sau asociat cu o institutie cunoscuta.In Romania, a existat o campanie de tentative de frauda, in care atacatorii au utilizat identitatea Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), pentru a ... citește toată știrea