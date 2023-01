Cea mai proasta veste din Germania: Comenzile pentru fabricile germane au scazut cu 5,3%, inregistrand un nou record negativ

Comenzile din fabricile germane au scazut in noiembrie, un memento ca producatorii tarii inca se se confrunta cu greutati - chiar daca contextul economic se imbunatateste, scrie Bloomberg.Cererea a scazut cu 5,3% fata de luna precedenta, in comparatie cu estimarile analistilor de 0,5%. Scaderea a fost determinata de comenzile externe, in special din zona euro, iar scaderea a fost exacerbata de comenzile la scara larga, a declarat vineri biroul german de statistica.Sondajele managerilor de ... citeste toata stirea