CEC Bank a raportat un profit net de 306 mil. lei in primul semestru, plus 9% fata de 2024. Veniturile din dobanzi au crescut cu 23%, dar cheltuielile operationale au accelerat

Sursa: Ziarul Financiar
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 05:38
CEC Bank a incheiat prima jumatate a anului 2025 cu un profit net consolidat de 306,2 milioane de lei, in crestere cu 9,4% fata de perioada similara din 2024, potrivit raportului semestrial publicat de institutie. La nivel individual, banca a obtinut un rezultat net de 304,1 milioane lei, cu 12,8% peste cel din urma cu un an.
Rezultatele au fost sustinute in principal de evolutia veniturilor din dobanzi, in contextul unui avans al creditarii. "Veniturile nete din dobanzi au inregistrat o ...citește toată știrea

