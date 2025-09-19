Editeaza

Cecile Bartenieff devine Presedintele Consiliului de Administratie al BRD - Groupe Societe Generale

Sursa: Ziarul Financiar
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 15:30
17 citiri
Pe 18 septembrie 2025, Consiliul de Administratie al BRD - Groupe Societe Generale a desemnat-o pe Cecile Bartenieff in functia de Presedinte al Consiliului, urmand sa isi inceapa mandatul imediat ce va obtine aprobarea prealabila din partea Bancii Nationale a Romaniei. Pana la intrarea in vigoare a mandatului, Bartenieff va ocupa functia de administrator provizoriu al bancii.
Numirea acesteia vine in contextul unei schimbari la nivelul conducerii, dupa incheierea mandatului lui Jean-Pierre ...citește toată știrea

