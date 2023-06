ALEF Distribution Ro, parte a ALEF Group din Cehia, unul dintre cei mai importanti distribuitori de sisteme IT din Europa Centrala si de Sud-Est, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 388,95 milioane de lei, in crestere cu 41,1% fata de 2021. Activitatea companiei a fost profitabila in 2022, rezultatul net fiind de 2,03 milioane de lei, de la un minus de 4,39 milioane de lei in anul precedent.Datoriile au avansat cu 43,7%, la 224,2 milioane de lei, iar creantele cu 40,1%, la 146,9 ... citeste toata stirea