Cei doi patroni ai firmei care detinea statia GPL la care s-a produs explozia de la Crevedia, din august 2023, trimisi in judecata

Cei doi patroni ai firmei care detinea statia GPL la care s-a produs explozia de la Crevedia - soldata cu moartea a cinci persoane si cu ranirea a peste 50, precum si cu distrugerea sau avarierea mai multor imobile - au fost trimisi in judecata pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.