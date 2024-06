Cel mai mare castig al primului rand de alegeri din acest an este ca nu avem niciun derapaj politic. In aceste conditii, putem mergem linistiti la Coldplay, la Campionatul European de Fotbal si in vacanta

Duminica, 9 iunie 2024, ora 21.40, Piata Unirii. Foarte multa lume era prezenta la Simfonia Apei, ocul de lumini si sunet dat de fantanile arteziene din centrul Capitalei. Ironic, acest proiect a fost facut de Gabriela Firea pe cand era primar, in timp ce acum foarte multi bucuresteni i-au dat votul lui Nicusor Dan.Gabriela Firea, PSD, PNL, Sebastian Burduja se gandesc de ce l-au votat atat de multi bucuresteni pe Nicusor Dan, in conditiile in care resursele media si financiare erau la ei. Dar ... citește toată știrea