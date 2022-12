Cel mai mare oras din Romania are mai putin de 6.000 de locuitori dar o suprafata mai mare decat Bucuresti, Cluj si Timisoara la un loc

Orasul sucevean Brosteni se intinde pe 594 de kilometri patrati, o suprafata de doua ori si jumatate mai mare decat cea a Bucurestiului. Capitala Romaniei se intinde pe 228 kilometri patrati, dar are o populatie de aproape doua milioane de locuitori.Brosteni a devenit oras in 2004, prin deja vestita Lege 83, prin care sute de comune au devenit localitati urbane. Orasul bucovinean de pe valea Bistritei numara 5.506 locuitori, potrivit celui mai recent recensamant efectuat in Romania. Este abia ... citeste toata stirea