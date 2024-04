CFA: Increderea in economie creste pe termen scurt, dar sunt multe indoieli legate de viitor. Datoria publica calculata ca procent in PIB este anticipata sa se majoreze la 53 % in urmatoarele 12 luni

Analistii financiari din cadrul asociatiei CFA Romania estimeaza ca leul se va deprecia pana la un curs mediu de 5,0419 lei/euro in urmatoarele 12 luni, in timp ce rata anticipata a inflatiei va inregistra o valoare medie de 5,33%.Datele colectate de CFA in luna martie 2024 mai arata ca, pentru orizontul de 6 luni, aproape 88% dintre analistii financiari inclusi in sondajul lunar anticipeaza un curs valutar de 4,9961 lei/euro.In ceea ce priveste indicatorul de incredere macroeconomica al CFA, ... citește toată știrea