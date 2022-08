CFR Calatori vrea sa modernizeze sistemul national de emitere a legitimatiilor de calatorie si rezervari locuri in trafic local. Echipamentele - uzate fizic si moral de peste 10 ani

CFR Calatori vrea sa modernizeze sistemul national de emitere a legitimatiilor de calatorie si rezervari locuri in trafic local, urmand sa cumpere, printr-o licitatie, echipamente IT si solutii software. Contractul a fost estimat la 31,3 milioane de lei, fara TVA, pentru doi ani."Obiectul achizitiei il reprezinta inlocuirea unei parti semnificative din componentele actualei solutii de emitere a legitimatiilor de calatorie in trafic intern, Sistemul informatic integrat xSell. Echipamentele care ... citeste toata stirea