Avionul regelui a aterizat pe aeroportul Baneasa Avionul regal a aterizat pe aeroportul Baneasa, in conditii depline de securitate sporita. Regele Charles al III-lea este asteptat la ceremonia in onoarea sa de la Palatul Cotroceni, unde vor participa 300 de invitati. Gazda ceremoniei va fi presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Monarhul se va deplasa apoi in Transilvania si va locui vreme de cinci zile in Valea Zalanului si Viscri.In calitate de print, a vizitat Romania de multe ori in ultimii ... citeste toata stirea