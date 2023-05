Charlie Munger, legendarul investitor american, a avertizat ca se pregateste o furtuna pe piata imobiliara comerciala din SUA, bancile americane fiind "pline" de ceea ce el a spus ca sunt "credite neperformante", in conditiile in care preturile proprietatilor scad, scrie FT.Comentariile investitorului in varsta de 99 de ani si secund al miliardarului Warren Buffett vin in contextul in care turbulentele se rasfrang asupra sistemului financiar al tarii, care se confrunta cu o posibila prabusire ... citeste toata stirea