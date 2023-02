China a inasprit cerintele de gestionare a riscurilor pentru activele bancilor

China a inasprit sambata cerintele de gestionare a riscurilor pentru banci, cerandu-le sa clasifice riscurile legate de activele financiare intr-un mod oportun si prudent, in incercarea de a evalua mai bine riscurile de creditare ale acestora, transmite Reuters.Cum conlucreaza autoritatile de management cu bancile, consultantii si clientii, masurile care pot imbunatati relatia intre partenerii implicati in proiecte, greselile de evitat in relatia banci-clienti, solutiile pentru a creste sumele ... citeste toata stirea