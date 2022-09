China isi extinde influenta in ograda Rusiei

Tensiunile cu Vestul aduc China si Rusia din ce in ce mai aproape chiar in conditiile in care China vrea sa patrunda in sfera de influenta a Rusiei din Asia Centrala, scrie Deutsche Welle.Vizita mult asteptata a presedintilor Chinei si Rusiei din Uzbekistan din aceasta saptamana survine in contextul in care Beijingul si Moscova vor sa-si intareasca propriile legaturi cu Asia Centrala, prezentand in acelasi timp un front comun impotriva Vestului.Presedintele chinez, Xi Jinping, va efectua ... citeste toata stirea