Christian Leonte, Waldevar Holding: Vom valorifica oportunitatea parcurilor fotovoltaice plutitoare. Lucram la astfel de proiecte si vom deschide si prima fabrica de sisteme pentru parcuri plutitoare din Romania, in Tunari, jud. Ilfov

Compania Waldevar, specializata in proiectarea si constructia de parcuri fotovoltaice, vrea sa valorifice oportunitatea parcurilor fotovoltaice plutitoare si lucreaza in prezent astfel de proiecte, in timp ce se pregateste sa deschida prima fabrica de sisteme pentru parcuri plutitoare din Romania, dupa cum a explicat Christian Leonte, CEO Waldevar Holding, prezent in conferinta ZF Power Summit 2025."Vrem sa valorificam oportunitatea parcurilor fotovoltaice plutitoare. Avem astfel de parcuri in ... citește toată știrea