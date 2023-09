CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere, s-a angajat ieri la cea mai importanta conferinta regionala organizata de Romania in ultimii ani, Three Seas Business Forum, in fata unora dintre cei mai puternici oameni din energie din lume, ca in urmatorii ani OMV Petrom, impreuna cu Romgaz vor scoate 100 de miliarde de metri cubi de gaz din Marea Neagra si ca Romania va deveni cel mai important producator de gaze din Uniunea Europeana."Vom investi impreuna cu partenerii nostri de la Romgaz 4 mld. euro ... citeste toata stirea