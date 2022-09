Christine Lagarde, presedintele BCE, indeamna statele UE sa adopte doar masuri de asistenta temporare si punctuale, in contextul inflatiei

Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), a afirmat, luni, ca statele din cadrul Uniunii Europene trebuie sa adopte masuri de asistenta sociala doar in mod "temporar" si "punctual", pentru a evita sa alimenteze inflatia."Este esential ca sustinerea fiscala utilizata pentru a proteja familiile de impactul preturilor mari sa fie temporara si punctuala", a declarat Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene, in cursul unei audieri in Parlamentul European. ... citeste toata stirea