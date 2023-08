Chromosome Dynamics (simbol bursier CHRD), dezvoltator de solutii IT & inteligenta artificiala pentru agribusiness, a anuntat un profit net 30.100 de lei in prima jumatate a acestui an, de la o pierdere neta de 178.700 de lei in perioada similara din 2022, la afaceri de 6,75 mil. lei, in urcare cu 48,1%, arata datele din raportul financiar semestrial publicat la Bursa de Valori Bucuresti.Veniturile din productia vanduta au crescut cu 135,5% de la un an la altul, pana la 4,5 mil. lei, iar ... citeste toata stirea