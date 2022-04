Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut in primele doua luni cu 5,6%, an/an

In februarie, consumul s-a majorat cu 5,5% an/an, dar aproape a stagnat fata de luna ianuarie. Datele nu reflecta razboiul din Ucraina.Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul, cel mai important indicator pentru consumul privat, a marcat in primele doua luni ale anului o crestere de 5,6% ca serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut, pe fondul cresterilor inregistrate la comertul cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate cu 14,3, la vanzarile de ... citeste toata stirea