Cine ar putea prelua conducerea PNL daca Nicolae Ciuca isi anunta demisia? Daniel Fenechiu: Ilie Bolojan, in pole-position pentru conducerea PNL

Ilie Bolojan are sansele cele mai mari sa preia conducerea PNL, spune liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu. El precizeaza ca un congres al partidului ar putea avea loc la inceputul anului viitor, dupa eventuala demisie a lui Ciuca, aflat pe locul al cincilea in primul tur al alegerilor.Daniel Fenechiu spune dupa esecul lui Nicolae Ciuca la alegerile prezidentiale ca unii colegi din PNL nu s-au implicat suficient in campania electorala."Eu cred ca cel mai mult a contat faptul ca ... citește toată știrea