Cine este Emil Hurezeanu, noul ministru de externe

Emil Hurezeanu (69 de ani) este unul din cei mai faimosi jurnalisti din Romania. Milioane de oameni, in vremea dictaturii, ascultau Europa Libera pentru a afla de la el si de la Neculai Constantin Munteanu ce se intampla in tara. Ambii lucrau la Europa Libera, in Munchen, Germania.Hurezeanu a fost primul jurnalist care a relatat despre revolutia inceputa la Timisoara, acum 35 de ani. Dupa ce s-a intors ... citește toată știrea